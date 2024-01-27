«Пират» из Йемена рассказывает про сектор Газа и хуситов в TikTok

Йеменский подросток, называющий себя «пиратом», стал сенсацией в TikTok после того, как опубликовал видео, на которых он держит флаг Йемена на борту коммерческого контейнеровоза, захваченного в Красном море хуситами. С тех пор с помощью своих видео он рассказывает многомиллионной аудитории из разных стран о проблемах сектора Газа и поддержке палестинцев хуситами. #trtнарусском #йемен #пират #хуситы #TikTok #секторГаза #Газа #подросток #trtrussian