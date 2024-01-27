Одной из официальных целей войны для Украины остается возвращение всех территорий в её международно признанных границах. Тем не менее, новый план поддержки, по информации The Washington Post, фокусируется не столько на освобождении территорий, сколько на обороне и укреплении экономики страны.

Высокопоставленный чиновник администрации США, цитируемый изданием, отмечает, что Украине в текущем году будет сложно повторить наступление, подобное тому, что произошло летом прошлого года. Тогдашнее наступление привело только к ограниченным успехам, и стратегическая цель – перерезать сухопутный коридор в аннексированный Крым – не была достигнута.

Администрация США надеется, что год, проведенный в обороне, позволит Украине укрепить свои оборонительные возможности и развить экономику, включая военную промышленность. Но реализация плана зависит от выделения Конгрессом средств для поддержки Украины.

Кроме того, страны Запада также поддерживают идею акцента на дальнобойных ударах, включая объекты Черноморского флота и российской армии в Крыму.

Эксперты признают, что новая стратегия может нести политические риски, вызвав усталость общества в Украине и на Западе от продолжающегося конфликта, который не приносит ощутимых результатов в виде возвращенных территорий. Украинские представители выражают несогласие с переходом к стратегии обороны, опасаясь заморозки конфликта в пользу России. Тем не менее, признается, что на некоторых участках фронта инициатива сейчас на стороне российских войск.