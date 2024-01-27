«Предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку повысит потенциал и операционную совместимость военно-воздушных сил союзника по НАТО, который важен для политической и экономической стабильности в Европе», — говорится в сообщении.

Агентство отметило, что государственное внешнеполитическое ведомство одобрило возможную продажу правительству Турции 40 новых истребителей F-16, модернизацию 79 уже имеющихся, а также запчастей и различных систем, включая навигацию и связь.

Администрация США уже уведомила Конгресс о данном решении, и у законодательного органа есть 30 дней для рассмотрения сделки и ее возможного блокирования. Ожидается, что основным подрядчиком станет компания Lockheed Martin.

Как сообщалось ранее, власти Турции завершили процесс ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО, текст соответствующего закона опубликован в национальном официальном журнале. Документ ратифицировал парламент, а затем подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.