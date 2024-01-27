ТУРЦИЯ
2 МИН ЧТЕНИЯ
Госдеп дал Турции зелёный свет
Государственный департамент США дал разрешение на продажу Турции истребителей F-16, комплектов модернизации и других систем на сумму около $23 млрд. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона
Госдеп дал Турции зелёный свет
Photo: Reuters / Others
27 января 2024 г.

«Предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку повысит потенциал и операционную совместимость военно-воздушных сил союзника по НАТО, который важен для политической и экономической стабильности в Европе», — говорится в сообщении.

Агентство отметило, что государственное внешнеполитическое ведомство одобрило возможную продажу правительству Турции 40 новых истребителей F-16, модернизацию 79 уже имеющихся, а также запчастей и различных систем, включая навигацию и связь.

Администрация США уже уведомила Конгресс о данном решении, и у законодательного органа есть 30 дней для рассмотрения сделки и ее возможного блокирования. Ожидается, что основным подрядчиком станет компания Lockheed Martin.

Как сообщалось ранее, власти Турции завершили процесс ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО, текст соответствующего закона опубликован в национальном официальном журнале. Документ ратифицировал парламент, а затем подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us