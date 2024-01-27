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Хуситы атаковали танкер с российской нефтью
Танкер компании Trafigura Group, атакованный в Красном море ракетой со стороны хуситов, перевозил российское топливо, сообщает представитель перевозчика
Хуситы атаковали танкер с российской нефтью
Photo: Reuters / Reuters
27 января 2024 г.

«Судно перевозит нафту российского происхождения, купленную ниже предельной цены в соответствии с санкциями G7», — сказали в Trafigura.

Транснациональная корпорация Trafigura, сообщила о возгорании в одном из грузовых отсеков судна после атаки. Противопожарное оборудование было развернуто для тушения пожара. На данный момент нет информации о пострадавших.

Примерно через восемь часов Центральное командование США объявило о нанесении удара по Йемену. Американские военные утверждают, что обнаружили противокорабельную ракету хуситов, предназначенную для нападения на суда в Красном море.

«Силы США провели удар и уничтожили ракету в целях самообороны», – гласит заявление.

В январе США вместе с Британией и другими странами стали наносить удары по объектам хуситов в Йемене. Во время первых атак в ночь на 12 января целями стали системы ПВО, радары, склады и места запуска беспилотников и ракет.

Хуситы в свою очередь в эти дни наносили удары по кораблям этих стран. Российским и китайским судам, как пообещал член политбюро движения Мухаммед аль-Бахити, ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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