В своем заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, Байден отметил длительную проблему нарушений на границе и выразил готовность к изменениям.

«Слишком долго мы все знали, что граница не работает. Давно пора это исправить», — заявил лидер США. Он добавил, что по этой причине еще два месяца назад поручил своей команде начать переговоры с группой сенаторов от обеих партий, чтобы заняться решением миграционного кризиса.

«Давайте внесем ясность. Эти решения могли бы стать самым жестким и справедливым комплексом реформ для обеспечения безопасности границ, который когда-либо был в нашей стране. Они дали бы мне как президенту новые чрезвычайные полномочия по закрытию границы, в случае экстренной ситуации. И если бы мне предоставили такие полномочия, я бы воспользовался ими прямо в день подписания закона», — говорится в заявлении Байдена.

Президент также высказал необходимость финансирования, которое он запросил в октябре 2023 года, чтобы обеспечить безопасность границы. Средства были предназначены для расширения штата пограничников, иммиграционных судей, офицеров и закупки оборудования для обнаружения фентанила на границе с Мексикой.