Согласно заявлению штаба, родственники военнопленных просмотрели видеоматериалы с места происшествия, предоставленные Следственным комитетом России. Однако они не смогли идентифицировать своих близких по телам, представленным в видео.

Дмитрий Лубинец, уполномоченный по правам человека, подчеркнул, что украинская сторона не обладает доказательствами того, что на борту Ил-76 было такое большое количество людей. Он также отметил отсутствие фотографий или видеоотчетов от российской стороны, подтверждающих присутствие украинских военнопленных.

Самолет Ил-76 потерпел крушение в среду, 24 января, в районе села Яблоново Корочанского района Белгородской области. Минобороны России утверждает, что на борту находились 65 военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ), предназначенных для обмена, а также шестеро членов экипажа и трое сопровождающих.

Российское Министерство иностранных дел называет крушение «терактом» и утверждает, что удар по самолету был нанесен украинской стороной зенитными ракетами из района Харьковской области. В ответ украинское Главное управление разведки заявляет, что ситуация могла быть спланированной провокацией со стороны России.

Президент Владимир Путин заявил, что украинская сторона знала о наличии своих военнопленных на борту Ил-76. Он также представил версию Следственного комитета России, согласно которой самолет был атакован зенитной ракетой с территории Украины при помощи американской или французской системы ПВО. Результаты экспертиз обещают быть обнародованы «через два-три дня».

В ответ Киев требует проведения международного расследования.