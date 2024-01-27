Слот, выступая перед Комитетом по иностранным делам парламента Нидерландов, выразил беспокойство по поводу публичных заявлений Азербайджана и поднял вопрос о возможных санкциях в адрес страны, выражая отрицательное отношение к процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Айхан Гаджизаде отметил, что заявления официального представителя Нидерландов искажают позицию Азербайджана, представляя ее в негативном свете. Он также подчеркнул, что подобные высказывания, помимо вмешательства во внутренние дела Азербайджана, свидетельствуют о предвзятом подходе к постконфликтным реалиям в регионе.

Гаджизаде заявил, что подобные угрозы санкциями со стороны Нидерландов являются серьезным ударом по двусторонним отношениям Азербайджана с Европейским союзом.

Он также сообщил о временном отложении визита главы МИД Нидерландов в Азербайджан и подчеркнул, что при посещении страны обсуждение должно касаться исключительно двусторонних отношений, а не процесса азербайджано-армянской нормализации или внутренних вопросов Азербайджана.

Гаджизаде заключил, призывая Нидерланды прекратить подобные заявления, которые могут препятствовать дальнейшему развитию региона на основе уважения норм и принципов международного права.