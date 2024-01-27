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Азербайджан жестко ответил на выпады МИД Нидерландов
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде высказал недовольство заявлениями главы внешнеполитического ведомства Нидерландов Ханке Бруинса Слота относительно недавних публичных заявлений со стороны Азербайджана
Азербайджан жестко ответил на выпады МИД Нидерландов
Айхан Гаджизаде / Others
27 января 2024 г.

Слот, выступая перед Комитетом по иностранным делам парламента Нидерландов, выразил беспокойство по поводу публичных заявлений Азербайджана и поднял вопрос о возможных санкциях в адрес страны, выражая отрицательное отношение к процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Айхан Гаджизаде отметил, что заявления официального представителя Нидерландов искажают позицию Азербайджана, представляя ее в негативном свете. Он также подчеркнул, что подобные высказывания, помимо вмешательства во внутренние дела Азербайджана, свидетельствуют о предвзятом подходе к постконфликтным реалиям в регионе.

Гаджизаде заявил, что подобные угрозы санкциями со стороны Нидерландов являются серьезным ударом по двусторонним отношениям Азербайджана с Европейским союзом.

Он также сообщил о временном отложении визита главы МИД Нидерландов в Азербайджан и подчеркнул, что при посещении страны обсуждение должно касаться исключительно двусторонних отношений, а не процесса азербайджано-армянской нормализации или внутренних вопросов Азербайджана.

Гаджизаде заключил, призывая Нидерланды прекратить подобные заявления, которые могут препятствовать дальнейшему развитию региона на основе уважения норм и принципов международного права.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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