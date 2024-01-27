По информации ведомства, объявление о розыске связано с уголовным делом по статье 169 Уголовного кодекса, касающейся «Незаконного лишения свободы». Подробности дела не были предоставлены.

Матраимов занимал должность замглавы таможни с 2015 по 2017 год. Он стал фигурантом ряда журналистских расследований относительно коррупционных схем в таможенных органах Кыргызстана.

В декабре 2020 года США включили Матраимова в глобальный санкционный список имени Сергея Магнитского.

«Раим Матраимов сейчас находится в розыске, мы заберем в пользу государства все его имущество вокруг Оша и в стране» — заявил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев 27 января на встрече с торговцами в Кара-Суйском районе.

«Ни одной сотки земли не оставим Матраимову. Он будет обычным гражданином. Если вернётся, то не будет прежнего Раима-миллиона. Если он, как другие торговцы, возьмет себе одну торговую точку в Кара-Суу и работать, то прокормит себя. Если не будет этого делать, то самому ему будет трудно», — сказал он.

Ташиев также пообещал, что не будет клана Матраимовых.

«Не будет ни одного клана. Не будет клана Матраимовых. В борьбе с его кланом только в Ошской области убрали с должностей 50 руководителей госорганов», — заявил глава ГКНБ.

В октябре 2023 года после убийства криминального авторитета Камчы Кольбаева в результате спецоперации, власти Кыргызстана приступили к активной очистке государственных структур от чиновников, связанных с Матраимовым и Кольбаевым.

В декабре того же года Государственный комитет национальной безопасности сообщил об увольнении более 180 госслужащих, имеющих связи с организованной преступностью Кольбаева и Матраимова.