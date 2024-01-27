«Вчерашнее решение международного суда ООН в отношении Израиля подтверждает нашу правоту в том, что мир больше пяти», — сказал президент на встрече с избирателями в городе Измир.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял о необходимости реформирования системы ООН, отмечая, что необходим «мир больше пяти», имея в виду пять постоянных членов СБ ООН (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция), которые обладают правом вето и при желании могут заблокировать любое решение.

«Мы вновь призываем Израиль прислушаться к международному сообществу и международным организациям и как можно скорее прекратить нападения и массовые убийства в Газе», — подчеркнул турецкий лидер.

Ранее Верховный суд ООН вынес предварительное решение по иску ЮАР против Израиля, касающемуся геноцида палестинцев. Суд в Гааге обязал Израиль принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в Газе. Решение поддержали 15 из 17 судей.