ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган о подтверждении своих слов в решении суда ООН
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль прислушаться к призывам международного сообщества и немедленно прекратить военную операцию и массовые убийства в секторе Газа
Президент Эрдоган о подтверждении своих слов в решении суда ООН
 Photo: AA / AA
27 января 2024 г.

«Вчерашнее решение международного суда ООН в отношении Израиля подтверждает нашу правоту в том, что мир больше пяти», — сказал президент на встрече с избирателями в городе Измир.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял о необходимости реформирования системы ООН, отмечая, что необходим «мир больше пяти», имея в виду пять постоянных членов СБ ООН (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция), которые обладают правом вето и при желании могут заблокировать любое решение.

«Мы вновь призываем Израиль прислушаться к международному сообществу и международным организациям и как можно скорее прекратить нападения и массовые убийства в Газе», — подчеркнул турецкий лидер.

Ранее Верховный суд ООН вынес предварительное решение по иску ЮАР против Израиля, касающемуся геноцида палестинцев. Суд в Гааге обязал Израиль принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в Газе. Решение поддержали 15 из 17 судей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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