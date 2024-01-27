Трамп ранее был признан виновным в сексуальном насилии и клевете в отношении Кэрролл.

Решение жюри, оглашенное в федеральном суде, вызвало удивление в связи с тем, что сумма компенсации превышает 10 млн долларов, которые писательница требовала за клевету.

Трамп был скор в выражении своего недовольства, назвав решение «смешным» в официальном заявлении и выразив намерение подать апелляцию.

Присяжные приняли свое решение после менее чем трех часов дискуссий. В ходе судебного процесса Трамп выходил из зала, затем возвращался для выступления. Он отсутствовал, когда была объявлена сумма компенсации и штрафов.

Согласно вердикту, экс-президент обязан уплатить 65 млн долларов в виде штрафа за преднамеренные оскорбительные комментарии о Кэрролл, а также 7,3 млн долларов компенсаций и 11 млн долларов на программу восстановления репутации.

Хотя присутствие на суде не требовалось, Трамп использовал процесс для привлечения внимания СМИ и утверждения, что он стал жертвой «охоты на ведьм», продвигая свою кампанию по возвращению в Белый дом на предстоящих выборах.