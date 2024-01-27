Причиной этого решения стало невыполнение правительством требований протестующих, как заявил Блюзар на телеканале BFMTV.

В своем выступлении он подчеркнул, что премьер-министр Франции Габриэль Атталь проигнорировал требования фермеров, что привело к решению изменить метод протеста. По словам Блюзара, они планируют «организовать блокаду Парижа и его пригородов» в надежде привлечь внимание к своим требованиям.

«В предыдущую ночь с четверга на пятницу у нас было около десяти блокировочных пунктов вокруг Парижа, в основном на автострадах. То, что мы собираемся предпринять на следующей неделе, будет намного более масштабным и эффективным», — добавил фермер.

Блюзар заверил, что блокада продлится не менее пяти дней, чтобы «парижане осознали, насколько важны фермеры для их жизни и что столица не может существовать в изоляции».

Последние протесты французских фермеров, длительностью в неделю, сопровождались блокировкой дорог, символичным раскидыванием навоза и соломы в различных городах, поджиганием шин и снопов соломы.

Фермеры выражают недовольство из-за увеличивающейся бюрократической сложности как внутри страны, так и в Европейском союзе, а также снижением цен на их продукцию. Согласно опросам общественного мнения, почти 90% французов поддерживают протесты фермеров.

В преддверии блокады, премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил о введении пакета мер, направленных на удовлетворение требований фермеров.