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О чем договариваются США и Китай
Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан и министр иностранных дел Китая и член Политбюро Компартии Ван И провели встречу в Бангкоке 26-27 января, о чем было объявлено в Белом доме
О чем договариваются США и Китай
Photo: Reuters / Reuters
27 января 2024 г.

Эта встреча стала продолжением переговоров между лидерами двух стран, начавшихся в Сан-Франциско в ноябре прошлого года. Стороны подчеркнули важность поддержки коммуникационных каналов между США и Китаем, включая военные контакты, и обсудили сотрудничество в областях искусственного интеллекта и противодействия наркотикам.

В официальном сообщении отмечается, что обсуждение было открытым, содержательным и конструктивным, охватывая глобальные и региональные вопросы, такие как конфликт в Украине, события на Ближнем Востоке, ситуация в Северной Корее, противостояние в Южно-Китайском море и события в Мьянме.

Особое внимание уделялось напряженной обстановке вокруг Тайваня, при этом Салливан подчеркнул необходимость поддержания мира и стабильности в Тайванском проливе.

Белый дом также сообщил, что обе стороны обязались поддерживать стратегический коммуникационный канал, продолжать высокоуровневую дипломатию и консультации по ключевым вопросам между США и Китаем, включая телефонные разговоры между лидерами двух стран.

Отношения между США и Китаем в последние годы стали более сложными из-за усиления геополитических противоречий в Юго-Восточной Азии, включая вопрос Тайваня, экономическую конкуренцию и полномасштабное вторжение России в Украину.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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