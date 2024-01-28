Тысячи израильтян вышли на протесты с антивоенными и антиправительственными лозунгами

Несколько тысяч людей вышли на улицы Тель-Авива и Хайфы, чтобы призвать к прекращению военных действий в секторе Газа и заявить о несогласии с политикой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. После того, как полиция попыталась отобрать у нескольких протестующих плакаты завязалась драка после чего начались задержания. #Израиль #ТельАвив #Хайфа #протест #антивоенный #антиправительственный #Нетантьяху