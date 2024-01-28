Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с главой района Сарыер Стамбула, где произошло нападение в католическом храме Святой Марии, а также с местным духовенством и генеральным консулом Польши в Стамбуле. Об этом проинформировал глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун

«Выразив соболезнования и пожелания скорейшего выздоровления всему сообществу, наш президент заявил, что предпринимаются необходимые шаги для скорейшей поимки виновных», –– обратил внимание Алтун.

Как сообщал ранее TRT на русском, вооруженное нападение произошло в день воскресной службы 28 января в католической храме Св. Марии. Преступников было двое.

В свою очередь, пресс-секретарь AKP Parti Омер Челик сообщил, что нападение было совершено на гражданина Турции.

«Мы решительно осуждаем вооруженное нападение на одного из наших граждан во время службы в церкви Св. Марии в районе Сарыер в Стамбуле», –– написал он в социальных сетях.