ТУРЦИЯ
2 МИН ЧТЕНИЯ
Президент Эрдоган проинформирован о нападении в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил оперативную информацию о ситуации вокруг нападения в католической церкви в Стамбуле, в результате которого погиб один человек
Президент Эрдоган проинформирован о нападении в Стамбуле
Место происшествия. / Photo: AA
28 января 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с главой района Сарыер Стамбула, где произошло нападение в католическом храме Святой Марии, а также с местным духовенством и генеральным консулом Польши в Стамбуле. Об этом проинформировал глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун

«Выразив соболезнования и пожелания скорейшего выздоровления всему сообществу, наш президент заявил, что предпринимаются необходимые шаги для скорейшей поимки виновных», –– обратил внимание Алтун.

Как сообщал ранее TRT на русском, вооруженное нападение произошло в день воскресной службы 28 января в католической храме Св. Марии. Преступников было двое.

В свою очередь, пресс-секретарь AKP Parti Омер Челик сообщил, что нападение было совершено на гражданина Турции.

«Мы решительно осуждаем вооруженное нападение на одного из наших граждан во время службы в церкви Св. Марии в районе Сарыер в Стамбуле», –– написал он в социальных сетях.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us