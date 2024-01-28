Приостановка финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) является «коллективным наказанием» для миллионов палестинцев, проживающих в секторе Газа. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел Палестины.

«Министерство считает приостановку финансирования БАПОР коллективным наказанием миллионов палестинцев, особенно в тот момент, когда в секторе Газа происходит гуманитарная катастрофа и когда наш народ особенно остро нуждается в помощи агентства», –– говорится в заявлении ведомства, где отмечается, что меры «ставят под угрозу деятельность БАПОР во всем регионе» и являются примером использования двойных стандартов, потому что государства, «которые приняли решение о приостановке финансирования БАПОР, по-прежнему поставляют помощь израильской армии».

МИД Палестины потребовал от стран, объявивших о прекращении финансирования агентства, «пересмотреть свое решение».

Напомним, 26 января США приостановили выделение средств для финансирования БАПОР в связи со своими подозрениями по поводу якобы существующих связей некоторых сотрудников этой организации с палестинским движением ХАМАС. К этому решению присоединился ряд стран, в том числе Австралия, Великобритания, Франция, Канада и ФРГ.