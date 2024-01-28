«Германия в отношениях к Азербайджану не отстает от Франции, –– заявил глава парламентского комитета по аграрной политике Азербайджана Тахир Рзаев, комментируя тот факт, что спикер ПАСЕ, участвующий в антиазербайджанских дискуссиях, «является выходцем из Германии». По его словам, это является примером «грязной антиазербайджанской пропаганды».

ФРГ и Франция «исторически являются колонизаторами, участниками самых страшных войн, странами-убийцами, центрами фашизма и ее пропаганды», подчеркнул Рзаев. По его мнению, Берлин «не может переварить суверенитет Азербайджана, его развитие, реализацию независимой политики».

Отдельно депутат заметил: «Само собой разумеется, что Азербайджан должен решительно выразить свое отношение к такой предвзятой позиции. Это уже неоднократно отмечалось. Германо-азербайджанские отношения в предыдущие годы были здоровыми. Жаль, что увеличилось число тех, кто бросает тень на эти отношения». По его оценкам, это «результат влияния проармянских сил».

В связи с этим Рзаев обратил внимание на необходимость «не только прекратить ввоз автомобилей из Германии, но и ограничить деятельность действующих здесь определенных организаций». «Азербайджанское государство должно принять необходимые меры. Меры эти должны быть многоплановыми и охватывать все сферы. Они должны ясно проявить себя в дипломатической, экономической, торговой и культурной сферах», — резюмировал депутат.