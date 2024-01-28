Министр коммуникаций, официальный представитель правительства Иордании Муханнад аль-Мубейдин отверг заявление президента Джо Байдена по поводу того, что американские силы были атакованы на территории королевства.

«Американская база, на которую была совершена атака, расположена за пределами границ Иордании», –– заявил министр иорданскому телеканалу Al Mamlaka. По его словам, нападению подверглась база США в одном из населенных пунктов, которая находится недалеко от границы с Иорданией.

Как проинформировал ранее Белый дом, 27 января «трое американских военнослужащих были убиты, многие ранены в результате атаки беспилотного летательного аппарата» на американские силы, «дислоцированные на северо-востоке Иордании вблизи границы с Сирией».

Неделей ранее американские военные заявили, что два морпеха погибли в море после того, как оказались за бортом в попытке взять штурмом судно, которое доставляло «современное вооружение» хуситам.