Против санкций

1 февраля планируется провести внеочередной саммит, на котором лидеры ЕС рассчитывают утвердить вопросы предоставления помощи Украине, в частности, выделение €20 млрд на военную помощь на четыре года и €50 млрд финансовой помощи на 2024–2027 годы. Незадолго до этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал поддержку Киева и продолжение конфронтации с Москвой с помощью принятия 13-го по счету пакета санкций.

О том, что Брюссель готовит очередные ограничительные меры против РФ, стало известно 19 января. Страны собираются ввести их во вторую годовщину начала войны России с Украиной.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что новый пакет ограничительных мер в отношении России включит в себя запрет на экспорт в РФ комплектующих и средств, которые можно использовать в военной промышленности. Планируется, что усилятся наложенные на РФ торговые ограничения, контроль за обход Москвой ограничений через третьи страны, также будет расширен черный список физических лиц.

«Некоторые страны Евросоюза хотят создать видимость деятельности. По-моему, это главный руководящий принцип», — отметил он. Сийярто также добавил, что посоветовал коллегам не вводить санкции против российской атомной отрасли.

В Брюсселе ищут возможность обойти венгерское вето. Конфликт между Венгрией и партнерами по Евросоюзу разгорелся на саммите ЕС в декабре 2023 года, когда премьер-министр Виктор Орбан заблокировал поправки к общеевропейскому бюджету на 2024-2027 годы, не позволив тем самым выделить Киеву €50 млрд.

Несмотря на сопротивление Будапешта, новую попытку продавить очередной пакет финансовой помощи Украине планируется предпринять на внеочередном саммите ЕС 1 февраля.

Натянутые отношения

За пару дней до этого, 29 января, Петер Сийярто собирается встретиться в Ужгороде с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. На этих переговорах стороны могут в том числе обсудить вопрос подготовки встречи премьер-министра Виктора Орбана с президентом Владимиром Зеленским.

За последние два года между лидерами не было ни одной полноценной встречи — в отличие от глав государств и правительств других стран ЕС, Орбан ни разу за это время не посещал Киев. Политики лишь однажды обменялись фразами на саммите ЕС в Брюсселе, куда украинский лидер приезжал в качестве гостя, а также 10 декабря прошлого года Зеленский и Орбан пересеклись на церемонии инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея в Буэнос-Айресе. Там венгерский премьер и получил приглашение приехать в Украину.

Будапешт добивается от украинских властей восстановления прав венгерского меньшинства в Закарпатье. 8 декабря Верховная рада пошла навстречу и приняла закон о правах нацменьшинств с учетом рекомендаций Венецианской комиссии — консультативного органа Совета Европы.

Незадолго до поездки в Ужгород Петер Сийярто заявил, что «прошедшие дни и недели неоднократно доказывали, что у этой войны нет решения на поле боя, лишь растет число погибших и уровень разрушений».

«Чем дольше продлится война, тем тяжелее будут потери. Как можно этого не осознавать? Мы не будем тратить деньги венгерских налогоплательщиков на отправку оружия Украине» — написал он.

По сведениям американских СМИ, в настоящее время Еврокомиссия разрабатывает новый план помощи Киеву, предусматривающий создание специального фонда для обхода вето, наложенного венгерскими властями.

В частности, планируется направить в него €6,5 млрд из созданного в 2022 году Европейского фонда мира, а также с 2024 по 2027 год ежегодно в него должны зачисляться по €5 млрд.

Население против

Помимо этого, Венгрия выступает против принятия Украины в Евросоюз. Как отметил Петер Сийярто, «в конце прошлого года Европейский совет принял плохое решение начать с Украиной переговоры о вступлении. Венгрия не хочет участвовать в этом и брать на себя какую-либо ответственность за последствия такого решения», — отметил глава МИД.

14 декабря, когда на саммите ЕС принималось решение о начале переговоров с Украиной, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вышел из зала заседания. «Венгрия не хочет участвовать в принятии неправильного решения. Мы не изменили свою позицию», — пояснил он после.

В середине января в стране проводили национальные консультации, в которых приняли участие свыше 1,5 млн человек. В результате выяснилось, что свыше 99% граждан страны выступают против начала переговоров о приеме Украины в Евросоюз и не согласны с предоставлением Киеву финансовой помощи на условиях Брюсселя.

В обход Будапешта

Вопрос финансовой поддержки Украины через разнообразные программы ЕС становится проблемой для многих стран-членов ЕС, поскольку эта помощь выделяется на фоне рецессии, а также антироссийских санкций, которые бьют прежде всего по энергетическому сектору, а это наносит удар по экономическому развитию, пояснила в беседе с TRT на русском доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина.

«Венгрия изначально избирательно подходила к санкциям, она выступала против поддержки Украины вооружениями, в том числе не позволяла направлять их через свою территорию», — пояснила политолог.

По ее мнению, в данном случае Венгрия отстаивает свои национальные интересы. Что касается макрофинансовой помощи, которая выделяется Брюсселем, то уже принят бюджет ЕС и соответственно предусмотрены планы поддержки Украины до 2027 года.

«Проблема заключается в том, что программа поддержки является солидарной, соответственно каждый новый транш должен быть одобрен всеми государствами-членами ЕС. В рамках тех программ, которые уже были осуществлены, если мы говорим не о поддержке отдельных стран-членов ЕС, за все время было выделено более 85 млрд евро», — добавила специалист.

Тем не менее, помощь Украине будет все равно оказываться, вопреки позиции Будапешта», — подытожила аналитик.