Президент США Джо Байден должен издать указ для урегулирования созданного им самим кризиса на американо- мексиканской границе, а не ждать одобрения Конгрессом соответствующего законопроекта. Об этом заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

«Президент Байден выступил с ложным утверждением о том, что ему нужно, чтобы Конгресс принял новый закон, который позволит ему закрыть южную границу, но он знает, что это неправда», –– отметил республиканец в соцсети X (ранее известна как Twitter).

По его словам, он многократно указывал Белому дому на то, что Байден «может и обязан немедленно издать указ, чтобы обратить вспять катастрофу, которую он сам и создал». Джонсон пояснил, что американское законодательство дает президенту возможность «приостановить допуск всех иностранцев» или ввести на границе «любые ограничения, которые он сочтет нужным».

«Судя по сообщениям СМИ, предложенные Сенатом договоренности будут допускать 150 тыс. пересечений границы ежемесячно (1,8 млн в год) прежде, чем можно будет использовать любую новую меру по закрытию. К тому моменту Америка уже будет сдана», –– резюмировал Джонсон.

Некоторое время назад Байден заявил, что готов принять новые жесткие меры по пресечению нелегальной миграции в США при одобрении Конгрессом соответствующего законопроекта.