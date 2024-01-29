По словам главы МВД, предполагается, что граждане Таджикистана и России имеют связи с организацией ДАЕШ, которая была признана террористической рядом стран и ранее взяла на себя ответственность за атаку.

«Сразу после нападения в церкви, полиция начала крупномасштабную операцию. За воскресенье задержаны 47 человек по 30 адресам», — сообщил Ерликая на брифинге.

Двое вооруженных нападавших в масках атаковали людей в католической церкви Святой Марии в стамбульском районе Сарыер во время воскресной мессы 28 января. Они открыли стрельбу по прихожанам и затем скрылись с места происшествия. В результате погиб один человек, которым, как позднее сообщил глава МВД, оказался гражданин Турции по имени Турсен Джихан.

Власти Турции осудили вооруженное нападение. Губернатор Стамбула Давут Гюль и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразили соболезнования в связи со случившимся. Эрдоган выразил надежду, что подозреваемые будут скоро задержаны.