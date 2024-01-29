Об этом сообщает иранское агентство Mehr, ссылаясь на Министерство разведки республики Иран.

Исполнение смертных приговоров в отношении четверых членов группировки, ассоциированной с израильской разведкой Моссад, произошло в понедельник утром, утверждает агентство. Преступники были арестованы в 2023 году по обвинению в проведении операции по закладке взрывного устройства на ракетном заводе в городе Наджафабад в провинции Исфахан. В страну они проникли через территорию северного Ирака.

По данным иранских правоохранительных органов, члены группировки были завербованы через высокопоставленного члена «Комала», курдского отделения Иранской коммунистической партии, признанной в Иране террористической организацией. Согласно представителям иранских властей, глава Моссада Давид Барнеа лично встречался с ними во время их тренировок в лагерях в некоторых африканских странах.

Приговор был вынесен 17 сентября 2023 года. Апелляцию отклонил Верховный суд Ирана, утвердивший приговор.

Ранее в июле 2023 года иранские власти казнили двух мужчин, обвиненных в нападении на мечеть Шах-Черах в городе Ширазе провинции Фарс, в результате которого 15 человек были убиты и 45 ранены. Трое других фигурантов дела были приговорены к пяти, 15 и 25 годам лишения свободы по обвинению в принадлежности к ДАЕШ.