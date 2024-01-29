28 января Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что американская база в Иордании подверглась атаке со стороны Сирии.

В результате удара беспилотника погибли трое американских военнослужащих, 34 получили ранения.

Это первые смертельные потери среди военных США в регионе с начала обострения конфликта между Израилем и ХАМАС. Инцидент знаменует собой серьезную эскалацию напряженности, охватившей Ближний Восток.

«Хотя мы все еще собираем факты этого нападения, мы знаем, что оно было осуществлено радикальными группировками боевиков, поддерживаемыми Ираном, действующими в Сирии и Ираке», — заявил президент США Джо Байден.

Глава Пентагона Ллойд Остин пообещал дать ответ против проиранских формирований «в нужное время, в подходящем месте».

По данным телеканала Al Hadath, удар был нанесен по объекту Т-22 на севере Иордании, рядом с которым находится лагерь американских военных.

Сейчас Пентагон выясняет, почему средства ПВО, установленные на базе США в сирийском Эт-Танфе, не перехватили беспилотники.

Два американских чиновника в беседе с агентством Reuters заявили, что беспилотник упал возле казарм рано утром, что может объяснить большое количество жертв. Восемь человек с базы были эвакуированы для оказания экстренной медицинской помощи.

Кто ударил по базе?

Ответственность за удар взяло шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака», пишет Washington Post (WP) со ссылкой на представителя группы.

«Если США продолжат поддержку Израиля, эскалация продолжится. Все интересы США в регионе являются законными целями и нас не волнуют ответные угрозы США», — заявили в движении.

Миссия Ирана при ООН заявила, что Тегеран не был причастен к нападению.

«Существует конфликт между силами США и группами сопротивления в регионе, которые отвечают атаками», — уточнили в миссии, подчеркнув, что Иран не намеревался атаковать американский объект.

С начала израильского вторжения в Газу силы США в регионе более 150 раз подвергались нападениям со стороны поддерживаемых Ираном группировок в Ираке и Сирии. В результате атак пострадали по меньшей мере 70 человек, большинство из которых получили черепно-мозговые травмы.

Военные корабли США также подвергались обстрелу со стороны поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене. Члены движения регулярно атакуют коммерческие суда, проходящие через воды Красного моря у побережья Йемена.

Хотя США до сих пор придерживаются официальной линии, согласно которой Вашингтон не ведет войну в регионе, они принимают ответные меры против поддерживаемых Ираном группировок в Ираке и Сирии и наносят удары по военным объектам йеменских хуситов.

Республиканцы в Конгрессе восприняли это нападение как свидетельство неспособности президента Байдена противостоять Ирану, когда его прокси наносят удары по силам США.

«Единственным ответом на эти атаки должен быть разрушительный военный ответ террористическим силам Ирана… Что-либо меньшее подтвердит, что Джо Байден труслив», — заявил сенатор-республиканец Том Коттон в своем заявлении.

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что бездействие Байдена придает смелости врагам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.

«Время начать серьезно относиться к этой агрессии наступило задолго до того, как более храбрые американцы погибли», — отметил МакКоннелл.

Высокопоставленный чиновник ХАМАС Сами Абу Зухри напрямую связал нападение с военным вторжением Израиля в сектор Газа.

«Убийство трех американских солдат — это сигнал администрации США о том, что, если убийства невинных людей в секторе Газа не прекратятся, ей придется противостоять всей нации», — заявил представитель движения.