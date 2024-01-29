«Цель — Тегеран», — лаконично и недвусмысленно написал сенатор от Техаса Джон Корнин в своем аккаунте социальной сети X. Впоследствии он уточнил, что приветствует удары именно по Революционной гвардии Ирана, подчеркнув, что призывает к сдерживанию, а не к полномасштабной войне.

Линдси Грэм из Южной Каролины также обратился к президенту Байдену с призывом провести «с целью сдерживания» точечные удары по объектам «особой важности внутри Ирана».

Том Коттон из Арканзаса заявил, что ждет «сокрушительного военного ответа против экстремистских сил Ирана как внутри страны, так и на всем Ближнем Востоке».

С похожими репликами и обращениями, адресованными Байдену, выступили также сенаторы от Миссисипи и Айовы.

Как сообщалось ранее, трое американских военнослужащих погибли и двадцать пять человек пострадали в результате атаки боевого дрона на американской военной базе Tower 22 на границе Сирии и Иордании. Это первый случай гибели военных США на Ближнем Востоке с 7 октября 2023 года.