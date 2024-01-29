Армения предложила Азербайджану подписать пакт о ненападении, если процесс подписания мирного договора затянется. Об этом 28 января заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Мы предложили Азербайджану ввести механизм взаимного контроля над вооружениями. Также было предложено подписать пакт о ненападении, если окажется, что подписание мирного договора займет больше времени, чем ожидалось», — отметил политик.

Он подчеркнул: Армения привержена мирной повестке дня и не отступит от нее.

В начале января Ереван направил Баку пакет предложений по мирному договору. Азербайджанская сторона рассматривает документ и в ближайшие недели представит ответ.

В декабре прошлого года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не хочет войны с Арменией, но нужны твердые гарантии, что в Ереване не возникнут «попытки реваншизма».

Ранее Баку представил Армении свой пакет по мирному урегулированию из пяти принципов. Это взаимное уважение целостности и суверенитета обеих сторон, отказ от любых территориальных претензий сейчас и в будущем, отказ от любых действий, которые противоречили бы Уставу ООН, а также делимитация границы и разблокировка путей сообщения в регионе.