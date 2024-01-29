По заявлению хуситов, атакованный корабль выполнял задачи логистической поддержки ВМС США.

Яхья Сариа, представитель военных сил хуситов, объявил, что атака была проведена «в целях защиты Йемена и в поддержку решения по оказанию помощи сектору Газа».

В ноябре 2023 года хуситы предупредили, что в ответ на агрессию израильской армии в секторе Газа они будут осуществлять удары по судам, связанным с Израилем, в Красном море. С тех пор суда, имеющие отношения к Израилю, регулярно подвергаются атакам беспилотников и ракет со стороны Йемена.

В декабре США объявили о начале операции «Страж процветания» с целью обеспечения безопасности морского движения в Красном море. 12 января США и Великобритания, при поддержке международной коалиции, провели первые удары по объектам хуситов в Йемене. С тех пор коалиция неоднократно атаковала йеменскую территорию, в то время как хуситы продолжают атаковать суда.

Из-за хуситских атак многие мировые компании временно приостановили морские перевозки через Красное море. Среди них BP Plc, MSC и Moller-Maersk Group.