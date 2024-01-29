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Хуситы нанесли очередной удар по силам США
Хуситы атаковали корабль ВМС США USS Lewis B. Puller в Аденском заливе, об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа
Хуситы нанесли очередной удар по силам США
Photo: Reuters / Reuters
29 января 2024 г.

По заявлению хуситов, атакованный корабль выполнял задачи логистической поддержки ВМС США.

Яхья Сариа, представитель военных сил хуситов, объявил, что атака была проведена «в целях защиты Йемена и в поддержку решения по оказанию помощи сектору Газа».

В ноябре 2023 года хуситы предупредили, что в ответ на агрессию израильской армии в секторе Газа они будут осуществлять удары по судам, связанным с Израилем, в Красном море. С тех пор суда, имеющие отношения к Израилю, регулярно подвергаются атакам беспилотников и ракет со стороны Йемена.

В декабре США объявили о начале операции «Страж процветания» с целью обеспечения безопасности морского движения в Красном море. 12 января США и Великобритания, при поддержке международной коалиции, провели первые удары по объектам хуситов в Йемене. С тех пор коалиция неоднократно атаковала йеменскую территорию, в то время как хуситы продолжают атаковать суда.

Из-за хуситских атак многие мировые компании временно приостановили морские перевозки через Красное море. Среди них BP Plc, MSC и Moller-Maersk Group.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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