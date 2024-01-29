Евросоюз намерен усилить экономическое давление на руководство Венгрии, чтобы Будапешт согласовал выделение помощи Украине. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

Источник издания отмечает: ЕС, в частности, планирует обвалить курс венгерского форинта и снизить инвестиционную привлекательность Венгрии. Это может навредить «рабочим местам и росту» венгерской экономики, тем самым усилит давление на премьер-министра Виктора Орбана.

Собеседники газеты уточнили: если Орбан не пойдет на уступки по Украине, то Брюссель может публично заявить о полном прекращении финансовой помощи Венгрии. Это будет сделано для того, чтобы «напугать рынки» и отпугнуть инвесторов.

Министр венгерского правительства по делам ЕС Янош Бока заявил, что не в курсе подобных угроз. По его словам, Будапешт «не поддается давлению».

«Венгрия не проводит связь между поддержкой Украины и доступом к средствам ЕС и выступает против того, чтобы другие страны проводили такую связь. Венгрия продолжит конструктивно участвовать в переговорах», — заверил политик.

Бока уточнил, что Будапешт уже направил новое компромиссное предложение по пакету помощи Киеву. В частности, Венгрия дала предварительное согласие на использование средств из бюджета ЕС для оказания помощи Украине. Также страна не против того, чтобы выпускать долговые обязательства Евросоюза для покрытия нужд Украины. Но при этом Будапешт просит, чтобы ЕС добавил пункт о возможности изменить пакет в будущем.

На саммите Евросоюза в Брюсселе 14-15 декабря прошлого года Виктор Орбан заблокировал поправки к бюджету ЕС на 2024-2027 годы из-за того, что там предлагалось выделить Киеву €50 млрд. Венгрия предложила ввести контроль за финансовой помощью Киеву и выделять ее на ежегодной основе, а не в бюджете на три года. Следующая встреча ЕС запланирована на 1 февраля.