По информации ведомства, министры планируют обсудить в деталях перспективы развития отношений между Исламабадом и Тегераном, а также обсудить укрепление двусторонних связей.

Самолет с Хосейном Амиром Абдоллахияном приземлился в аэропорту Исламабада сегодня утром. Основная цель визита — снизить напряженность в отношениях между Ираном и Пакистаном. Он также планирует провести переговоры с и.о. премьер-министра Пакистана Анвааром-уль-Хак Какаром.

22 января стороны опубликовали совместное заявление о возобновлении деятельности своих послов.

16 января Иран нанес удары по территории Пакистана, заявив, что атакует два опорных пункта движения «Джейш аль-Адль». Пакистан сообщил о гибели двух детей в результате этих ударов и предупредил Иран о возможных последствиях.

18 января Пакистан атаковал территорию Ирана, заявив, что его целью были боевики-сепаратисты. В результате этих ударов в иранских провинциях Систан и Белуджистан погибли 9 человек.