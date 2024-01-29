Германия не в состоянии в одиночку помогать Украине и нести на себе такую большую нагрузку. Потому 1 февраля на саммите Евросоюза ФРГ поднимет вопрос равномерного распределения нагрузки по вопросу помощи Киеву. Об этом 28 января заявил канцлер Олаф Шольц.

«Не должно быть так, что Германия имеет столь большую долю в общем объеме помощи Украине… Делать многое должно быть нашим вкладом, но все остальные должны тоже многое делать», — заявил политик.

Он отметил, что в войне России и Украины «наступил решающий момент». Берлин по-прежнему солидарен с Киевом, в 2024 году Германия выделит на поддержку Украины более €7 млрд — это больше половины всей помощи Киеву со стороны Евросоюза.

Германия — главный спонсор Украины внутри ЕС и вторая страна после США по объему военных поставок. В прошлом году ФРГ предоставила Киеву €5,4 млрд военной поддержки, в 2022 году — €2 млрд. Совокупный объем немецкой помощи за последние два года войны — минимум €25 млрд.

Только с февраля 2022 по 31 октября 2023 года Берлин поставил Украине оружия на €17 млрд, или в пять раз больше, чем Дания, которая считается вторым крупнейшим спонсором Киева в ЕС.