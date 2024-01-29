Дипломатические посредники почти подготовили новое соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Как пишет со ссылкой на источники газета The New York Times (NYT), стороны готовятся приостановить боевые действия в секторе Газа на два месяца. За это время Израиль и ХАМАС проведут обмен задержанными лицами.

Соглашение о временном перемирии может быть заключено в ближайшие две недели, отмечают собеседники NYT. Договор будет реализован в два этапа. На первом предусмотрено прекращение огня на 30 дней. За это время ХАМАС освободит плененных детей, женщин, пожилых и раненых заложников, израильская сторона также отпустит из своих тюрем удерживаемых палестинских детей и женщин. Всего в тюрьмах Израиля удерживается порядка 6 тыс. палестинцев, в Газе ХАМАС удерживает около 130 израильских заложников. Во время первого этапа стороны обсудят вторую часть соглашения, которая остановит боевые действия еще на месяц.

Соглашение также устанавливает новые объемы гуманитарной помощи, которые поступят в Газу. С 8 октября Израиль ввел тотальную блокаду сектора, запретив ввоз воды, продовольствия, медикаментов и топлива.

Детальное обсуждение нового соглашения прошло в Париже 28 января, где встретились представители Катара, США и Египта. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг предложение ХАМАС о временном прекращении огня, позже аналогично палестинская сторона отвергла израильское предложение.