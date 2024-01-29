Французские фермеры подожгли и перевернули фуру с импортной сельхозпродукцией

Во французской Нарбонне фермеры подожгли и перевернули на дороге фуру с импортной сельхозпродукцией. Акции протеста французских фермеров продолжаются по всей стране. Они требуют ограничить импорт фруктов, овощей и мяса из-за границы. А также ввести льготы и субсидии для местных ферм и сельхозкомпаний. #trtнарусском #франция #фермеры #нарбонн #протест #фура #сельскоехозяйство #продукты #ферма #trtrussian