ПОЛИТИКА
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Французские фермеры подожгли и перевернули фуру с импортной сельхозпродукцией
Во французской Нарбонне фермеры подожгли и перевернули на дороге фуру с импортной сельхозпродукцией. Акции протеста французских фермеров продолжаются по всей стране. Они требуют ограничить импорт фруктов, овощей и мяса из-за границы. А также ввести льготы и субсидии для местных ферм и сельхозкомпаний. #trtнарусском #франция #фермеры #нарбонн #протест #фура #сельскоехозяйство #продукты #ферма #trtrussian
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29 января 2024 г.
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