29 января 2024 г.
ПОЛИТИКА
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Израильские поселенцы призывают Тель-Авив строить еврейские поселения в секторе Газа
Сотни членов сообщества поселенцев на съезде в Аль-Кудсе (Иерусалим) призвали Тель-Авив строить еврейские поселения в секторе Газа. Тем временем из-за авиаударов Израиля количество погибших превысило 26,4 тыс. палестинцев. Еще 65 087 жителей эксклава получили ранения. #trtнарусском #палестина #поселенцы #газа #секторгаза #израиль #тельавив #алькудс #иерусалим #евреи #авиаудары #trtrussian
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