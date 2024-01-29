Строительство российского газопровода в КНР «‎‎Сила Сибири — 2» оказалось под угрозой срыва. Китай и РФ уже несколько лет не могут согласовать детали энергетического мегапроекта. Об этом 28 января заявил премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.

«Китайская и российская стороны все еще проводят расчеты и оценки, работая над экономическими выгодами», — отметил политик.

«‎Сила Сибири — 2»‎ должен пройти по территории Монголии, чтобы связать западносибирские газовые месторождения РФ с Китаем. Проект был приоритетным для Москвы более десяти лет, но приобрел еще большее значение с 2022 года, после того, как ЕС ограничил импорт российского газа в ответ на начало российско-украинской войны.

В ноябре газета The South China Morning Post писала, что Пекин предложил России самой оплатить возведение «Силы Сибири — 2». Также КНР потребовала новых скидок на газ, поскольку понимает, что РФ оказалась в безвыходном положении после того, как Европа перестала закупать российское голубое топливо.