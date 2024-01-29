По его заявлению, специальные службы работают на месте происшествия. Атака не привела к возгоранию, пострадавших нет.

По данным ряда Telegram-каналов, инцидент произошел утром возле установки гидрокеринга для очистки сырья. Сотрудников завода временно отпустили домой.

«Славнефть» входит в десятку крупнейших российских нефтяных компаний по объему добычи нефти.

Также было сообщено, что Минэнерго России планирует ввести запрет на полеты над объектами топливно-энергетического комплекса страны в целях «специальной меры защиты».

Это решение касается всех беспилотных летательных аппаратов, за исключением тех, которые получат разрешение от ФСБ, а также самолетов президента, премьер-министра, иностранных лидеров и правительственных делегаций.

Кроме того, утром 29 января беспилотник атаковал Ростовскую область, сообщил губернатор Василий Голубев. По словам губернатора, дрон сбили в Неклиновском районе.

«В результате падения БПЛА и детонации взрывного устройства частично повреждены остекление и стены нескольких корпусов в загородном лагере», — сообщил Голубев. По словам главы региона, здание законсервировано на зиму. Пострадавших нет.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину, российские регионы регулярно атакуются боевыми дронами. Минобороны России утверждает, что атаки проводятся со стороны Украины, в то время как Киев в большинстве случаев не комментирует эти заявления.