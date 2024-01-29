ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Какова численность украинской армии?
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о текущем числе украинских военных, задействованных в обороне страны
Какова численность украинской армии?
Photo: Reuters / Reuters
29 января 2024 г.

Согласно его заявлению в интервью немецкому телеканалу ARD, общее количество военнослужащих составляет 880 тыс.

Президент подчеркнул, что у Украины функционирует армия масштаба миллиона человек, при этом отметив, что в настоящее время более 30 млн граждан заняты трудовой деятельностью, и возможно, даже больше. Однако он не смог точно определить эту цифру.

Одновременно Зеленский указал на неопределенность в количестве граждан, покинувших Украину после начала полномасштабного вторжения. Он отметил, что точные данные о том, сколько людей покинуло страну, пока неизвестны, и выразил уверенность в том, что все граждане, находящиеся в Украине, внесли свой вклад в защиту Европы и мира.

Бывший министр обороны Алексей Резников, находясь на своем посту, ранее утверждал, что около 1 млн человек в различных структурах, обеспечивают деятельность сектора безопасности и обороны. Летом 2022 года он сообщил, что в Вооруженные силы Украины было мобилизовано 700 тыс. человек.

В декабре 2023 года президент Зеленский также представил информацию о численности Сухопутных войск Украины, отметив, что в них служат около 600 тыс. военнослужащих различных родов войск.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин, выступая на прямой линии, сообщил, что численность российских вооруженных сил, участвующих в войне в Украине, составляет 617 тыс. человек. Он отметил, что на данный момент 244 тыс. мобилизованных находятся на передовой, а еще 486 тыс. военнослужащих заключили контракты с российской армией.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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