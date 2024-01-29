На встрече Хулуси Акар подчеркнул, что дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией развиваются в соответствии с принципом «одна нация, два государства». Гость отметил, что личные отношения президента Алиева и президента Эрдогана играют важную роль в укреплении стратегического союза между странами.

Президент Ильхам Алиев еще раз высоко оценил моральную, политическую и дипломатическую поддержку, оказанную Азербайджану Реджепом Тайипом Эрдоганом и братской Турцией с первых дней 44-дневной войны за возвращение территорий.

Также было отмечено, что сотрудничество в рамках Организации тюркских государств (ОТГ) развивается, охватывая новые области. Была выделена важность установления связей на уровне профильных комитетов парламентов стран-членов ОТГ, а также подчеркнуто значение проведения совместных заседаний.

Обсуждалась Шушинская декларация, а также взаимодействие в военной сфере, оборонной промышленности, безопасности и других направлениях. Особое внимание уделялось значимости совместных военных учений между вооруженными силами обеих стран.