ПОЛИТИКА
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Стратегический союз Анкары и Баку
29 января президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию из Турции, возглавляемую депутатом Великого национального собрания Турции и председателем парламентской Комиссии по национальной обороне Хулуси Акаром
Стратегический союз Анкары и Баку
Ильхам Алиев принял делегацию из Турции во главе с Хулуси Акаром / Others
29 января 2024 г.

На встрече Хулуси Акар подчеркнул, что дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией развиваются в соответствии с принципом «одна нация, два государства». Гость отметил, что личные отношения президента Алиева и президента Эрдогана играют важную роль в укреплении стратегического союза между странами.

Президент Ильхам Алиев еще раз высоко оценил моральную, политическую и дипломатическую поддержку, оказанную Азербайджану Реджепом Тайипом Эрдоганом и братской Турцией с первых дней 44-дневной войны за возвращение территорий.

Также было отмечено, что сотрудничество в рамках Организации тюркских государств (ОТГ) развивается, охватывая новые области. Была выделена важность установления связей на уровне профильных комитетов парламентов стран-членов ОТГ, а также подчеркнуто значение проведения совместных заседаний.

Обсуждалась Шушинская декларация, а также взаимодействие в военной сфере, оборонной промышленности, безопасности и других направлениях. Особое внимание уделялось значимости совместных военных учений между вооруженными силами обеих стран.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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