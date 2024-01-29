В Германии, где проживает крупнейшая палестинская диаспора в Европе, усилились меры безопасности против сторонников Палестины. Использование пропалестинского лозунга «От реки до моря», взывающего к равным правам и независимости Палестины, было криминализировано как призыв к уничтожению Израиля. Кроме того, учебные заведения получили от государства право на запрет палестинских флагов, куфий («арафаток») и других символов, ассоциирующихся с поддержкой палестинского сопротивления. В то же время, репрессивные меры вызывают неоднозначную реакцию среди населения Германии.

Раскол в общественном мнении отразился в январском опросе, где 61 % респондентов не считают военные действия Израиля в Газе оправданными. В то же время, в Германии проходят аресты и рейды, направленные против членов ХАМАС (признанной в Германии террористической организацией), коих в Германии, по утверждению Федерального ведомства по защите конституции (BfV), насчитывается якобы около 450 человек.

Начиная с 7 октября в Секторе Газа погибло свыше 26 000 человек. 26 января Международный суд ООН вынес решение по иску ЮАР против Израиля, предписав последнему принять меры для предотвращения актов геноцида.