В Вашингтоне рассматривают разные ответы на нападение, ответственность за которое взяли на себя поддерживаемые Тегераном боевики «Исламского сопротивления Ирака». «Пока мы продолжаем собирать данные об этом нападении, но мы знаем, что оно было совершено поддерживаемыми Ираном радикальными вооруженными группировками, действующими в Сирии и Ираке», –– заявил президент США Джо Байден.

Несмотря на то что официальные власти Ирана отрицают свою причастность к атаке беспилотника, в американском Конгрессе требуют от лидера страны жесткого ответа, включая прямое противостояние с Тегераном.

Ситуация для Байдена складывается крайне незавидная. В ноябре этого года в стране состоятся выборы. Избирательная кампания проходит в условиях высокой конкуренции, и экс-лидер страны Дональд Трамп уже пытается использовать ситуацию в Иордании как повод дискредитировать оппонента.

«Эта дерзкая атака на Соединенные Штаты — еще одно ужасное и трагическое последствие слабости и пораженчества Джо Байдена. Три года назад Иран был слаб, разорен и находился под полным контролем. Благодаря моей политике максимального давления иранский режим едва мог наскрести пару долларов на финансирование своих пособников-террористов», — заявил Трамп.

Для действующего президента такая конфигурация представляет большую опасность в свете его желания переизбраться на второй срок, говорит TRT на русском политолог Андрей Яшлавский. От Байдена требуют жестких мер, поскольку американское общество возмущено случаем нападения на военных и требует расправы.

«Есть три опции, как в Белом доме могут отреагировать на этот инцидент, — говорит эксперт. — Могут быть нанесены удары по тем прокси организациям, которые считаются иранскими клиентами, например, "Исламскому сопротивлению Ирака". Американские военные могут ударить непосредственно по территории Ирана. Сомневаюсь, что это будут правительственные здания, но вполне могут быть базы Революционной гвардии Ирана. И третий вариант: комбо-удар по тем и другим. Варианта, при котором США не предпринимает никаких действий, я просто не вижу».

Вместе с тем профессор кафедры востоковедения и африканистики РУДН, доктор исторических наук Владимир Белов убежден: этот инцидент выгоден Вашингтону для реализации собственных планов по стратегическому сдерживанию Ближнего Востока. Непрекращающиеся боевые действия в секторе Газа позволяют США манипулировать общественным мнением через подконтрольные им СМИ, а также облегчают возможность «перевода стрелок» на Иран.

Если Байден решит, что открытая война с Ираном — это последний шанс победить в гонке за президентское кресло, то тогда Америка пойдет до конца, считает собеседник TRT на русском. В этом случае нужно быть готовыми не только Ирану, но и другим странам, которые будут понимать, что дальнейшая эскалация войны в регионе станет неизбежной.

«Допускаю, что Америке сейчас немного не до этого. Я имею в виду ситуацию в Техасе, миграционные и экономические проблемы. Как бы то ни было, все зависит от того, насколько администрация Байдена расценит войну с Ираном как последний шанс победить в президентских выборах. В этом случае Иран против его воли будет втянут в большую войну в регионе. Безопасность и развитие на Ближнем Востоке становится заложником политических амбиций одного человека», — сказал TRT на русском Белов.

Новый виток эскалации в ирано-американских отношениях также может больно ударить по мировой экономике, отмечает в разговоре с TRT на русском инвестиционный советник, основатель университета Инвестиций Юлия Кузнецова.

Еще недавно в отношениях между двумя странами наметилось некоторое потепление: прошло несколько раундов обмена пленными, часть иранских активов была разблокирована. Однако правительство США по-прежнему запрещает американским компаниям поддерживать любые экономические отношения с Ираном.

«Несомненно, что США ответят Ирану на данное нападение, но пока не ясно, какие меры может предпринять Байден в отношении Тегерана, — подчеркивает эксперт. — Вся эта ситуация может очень негативно отразиться на отношениях как США и Ирана, так и на всей мировой экономике».