Украинские военные чиновники оказались в центре громкого коррупционного скандала

Служба безопасности Украины разоблачила хищение из госбюджета на сумму 1,5 млрд гривен (почти $40 млн долларов) на закупках снарядов. Бывшему и действующему руководителям департамента Минобороны, менеджерам компании «Львовский арсенал» и представителю иностранной фирмы, которых подозревают в преступлении, грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. #trtнарусском #украина #скандал #сбу #минобороны #снаряды #хищение #преступление #ЛьвовскийАрсенал #trtrussian