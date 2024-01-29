По данным телеканала, три ракетных удара были нанесены по военному объекту, также пострадал лагерь бойцов шиитских формирований, поддерживающих сирийскую армию, расположенный на одной из ферм в районе Акраба к югу от Дамаска.

Местная радиостанция Sham FM сообщила о взрывах на окраине столицы, отметив, что средства противовоздушной обороны Сирии открыли огонь по целям в небе Дамаска. О подробностях последствий авианалета информации не поступило.

Агентство Tasnim сообщило о двух погибших в результате ударов, а также о нескольких пострадавших.

Посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари, заявил в Twitter, что ни один из консультативных центров Республики Иран не пострадал от израильских ударов по району Сейида-Зейнаб. Он также подчеркнул, что атака не затронула граждан республики.

Эта атака произошла на следующий день после обстрела американской базы в Иордании с использованием беспилотников, в результате которого погибли четыре военнослужащих США и еще почти 40 получили ранения. Информация о возможной «тайной операции» против Ирана изучается администрацией Байдена, несмотря на отрицание Ираном своей причастности к инциденту в Иордании.

25 декабря 2023 года в южном пригороде Дамаска был убит генерал революционной гвардии Ирана Рази Мусави, который возглавлял группу иранских военных советников в Сирии. 20 января 2024 года при ударе израильских ВВС по одному из особняков в квартале Меззе в Дамаске погиб командир разведывательной службы «Аль-Кудс» генерал Юсеф Омид Заде.