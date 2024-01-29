Борьба между Техасом и федеральным правительством за контроль над границей между США и Мексикой усилилась после того, как губернатор штата Грег Эбботт объявил, что бросит вызов администрации Байдена и Верховному суду США, приказав установить еще больше колючей проволоки для сдерживания миграции.

Исполнение иммиграционного законодательства находится в федеральной юрисдикции. Поэтому иммиграционные вопросы относятся к компетенции федерального правительства, а не отдельных штатов.

Ранее Верховный суд проголосовал в пользу полномочий федерального правительства убрать колючую проволоку, установленную вдоль участков границы в Техасе по указанию Эбботта. Несмотря на это, Эбботт, активизирует свои планы по попытке оградить часть границы США с Мексикой. Губернатор неоднократно ссылался на пункт о «вторжении», по сути, как на лазейку, в конституциях США и Техаса.

Тем временем нацгвардия продолжает активно возводить заграждения — колючую проволоку и буи. Федеральные власти туда не пускают.

На сторону Техаса встали еще 25 штатов во главе с губернаторами-республиканцами. Всё это происходит на фоне развала миграционной сделки в Конгрессе, входящей в часть украинского кейса. Эбботт объяснил отказ выполнить решение Верховного суда невыполнением Белым домом своих обязательств перед штатами, предусмотренных Конституцией США.

Также в Техасе объявили о формировании многотысячной колонны из тысяч дальнобойщиков в знак протеста против миграционной политики Джо Байдена. Автопробег «Верните нашу границу» начнется сегодня и продлится до 3 февраля.

Штат «Одинокой звезды»

Губернатор Техаса Грэг Эббот объявил о начале операции «Одинокая звезда» еще в 2021 году. На такие меры он пошел в ответ на решение американской администрации Джозефа Байдена смягчить миграционное законодательство, в результате чего произошел резкий рост мигрантов из Латинской Америки.

В Техасе разрешили местным правоохранительным органам самостоятельно патрулировать границу. Для этого по ее периметру натянули колючую проволоку. Однако теперь Вашингтон настаивает на ее демонтаже. 13 января ситуация едва не вышла из-под контроля. В районе города Игл-Пасс противостояние федеральных и местных сил едва не скатилось к вооруженному столкновению. Вашингтон стал использовать городской парк Шелби в качестве пункта для размещения нелегалов.

Как сообщают в Таможенно-пограничной службе США, число нелегалов превысило 302 тысячи человек в месяц, установив тем самым исторический антирекорд. Техасские власти взяли парк под свой контроль. В Белом доме действия штата посчитали захватом государственной границы. Байден обратился в Верховный суд, который 22 января встал на сторону президента США и назвал действия силовиков Техаса неконституционными, а также постановил снести заграждения, которые «возвели в обход сил федерального центра».

В штате отказались выполнять решение суда. После этого МВД страны потребовало, чтобы войска нацгвардии покинули парк и разрешили федеральным силам доступ к захваченным участкам границам. Джозеф Байден выдвинул ультиматум, потребовав убрать все заграждения против мигрантов и освободить границу. В противном случае пригрозил властям штата федеральным иском и силовым решением конфликта.

Подчиняться отказался

Движение за отделение Техаса существует не первый день, однако это далеко не самая популярная тема в штате. В прошлом году Техасское националистическое движение, выступающее за независимость штата, собрало подписи за включение вопроса об отделении в бюллетень республиканских праймериз.

В ответ Эббот назвал Байдена «преступным президентом», подчеркнув, что глава государства «нарушил свою клятву добросовестно выполнять иммиграционные законы». В частности, свое решение он объяснил невыполнением со стороны Белого дома обязательств в отношении штатов, предусмотренных в Конституции США. Речь идет о IV разделе статьи 4 Основного закона страны, в котором каждому из штатов гарантирована со стороны федерального правительства защита. «[Конституция Техаса] является высшим законом штата и заменяет любые федеральные законы, противоречащие ей.

Национальная гвардия Техаса, департамент общественной безопасности Техаса и другие службы Техаса действуют в соответствии с этими полномочиями, а также законом штата, чтобы обезопасить границу Техаса», — заявил губернатор Грэг Эбботт. Он не только отказался выполнять предписание Вашингтона, но и попросил Национальную гвардию штата установить вторую полосу колючей проволоки на границе. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что у американского президента есть полномочия перевести Национальную гвардию Техаса в свое подчинение.

К этому, в частности, призвали некоторые представители Демократической партии. По закону Национальная гвардия находится в двойном подчинении губернатора (выполняя фактически функции жандармерии, а также участвуя в ликвидации последствий ЧС) и президента (участвуя в зарубежных операциях армии США в качестве полицейских подразделений).

Несмотря на угрозы со стороны Байдена, на прямое противостояние никто не решился. Помимо этого, Техас поддержали 25 губернаторов-республиканцев. В американских СМИ и вовсе заговорили о возможности начала гражданской войны, поскольку эти штаты заявили, что готовы направить в поддержку Техаса свои нацгвардии. «Мы солидарны с нашим коллегой-губернатором Грэгом Эбботтом и штатом Техас в использовании всех инструментов и стратегий, включая заборы из колючей проволоки, для обеспечения безопасности границы (...)

Поскольку администрация Байдена отказалась от своих конституционных обязательств перед штатами, у Техаса есть все юридические основания защищать суверенитет наших штатов и нашей нации», — говорится в их совместном заявлении.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер раскритиковала техасские власти, подчеркнув, что своими действиями лишь усугубляют кризисную ситуацию на границе с Мексикой. «Власти Техаса не выполняют постановления суда, а это буквально закон. Мы хотим, чтобы пограничный патруль мог выполнять свою работу, а губернатор Эбботт мешает этому», — заявила она.

Осложняет ситуацию и то, что между демократами и республиканцами разгорелся конфликт из-за Украины. Выделение финансовой помощи Киеву представители Республиканской партии связывают с решением миграционной проблемы, они требуют перенаправить часть средств, предназначенных для помощи Украине, на защиту американской границы.

В частности, спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что республиканцы заблокируют выделение средств Украине, если федеральные власти не выделят $10 млрд на продолжение операции «Одинокая звезда». Однако Демократическая партия отвергает этот законопроект.

«Вторжение»

Эбботт называет пересечение границы мигрантами именно «вторжением» и в результате обвиняет Вашингтон в невыполнении важнейшего обязательства. Бывший президент США Дональд Трамп уже успел публично похвалить губернатора Техаса Эбботта. Выступая в Лас-Вегасе, Трамп в своей речи, посвященной безопасности границ, заявил, что Техасу следует оказать полную поддержку в его усилиях по сдерживанию мигрантов вдоль границы США и Мексики.

Конечно, Трамп не обошелся без обещаний: «Когда я стану президентом, вместо того чтобы пытаться отправить Техасу судебный запрет, я отправлю им подкрепление». Также, в лучших традициях антииммигрантской риторики, он назвал ситуацию «вторжением», что легитимизирует милитаристский дискурс.

Стоит отметить, что буквально накануне выступления сам Трамп был признан судом присяжных виновным в клевете и обязан выплатить дополнительно $83,3 млн. Эту тему Трамп как-то неохотно комментировал.

Что касается «вторжения», то в письме Эбботта Байден обвиняется в «незаконном отказе защитить штаты» от мигрантов, а также в неспособности «выполнить свои конституционные обязанности». Таким образом, Байден якобы нарушил «договор» между федеральным правительством и штатами. Более того, в заявлении Эбботта, объявляющем о его плане продолжать обход федерального правительства на фоне юридических проблем, он обвинил Байдена, в использовании долларов налогоплательщиков, чтобы «разорвать» границу.

Остальные губернаторы, поддержавшие Эбботта, также сослались на положение Конституции о вторжении, которое дает понять, что отдельные штаты не могут «вступать в войну» без согласия Конгресса, если только они фактически не подвергнутся реальному военному вторжению.

Излишне говорить, что иммигранты, которые, скорее всего, будут работать на самых низкооплачиваемых работах без социальных льгот, на самом деле вовсе не являются «солдатами вражеской армии» или «оккупантами». Тем не менее на стыках совершенно разных нарративов возможно смешивание истин.

Таким связующим звеном здесь является несанкционированное пересечение границы. И наступающие вражеские войска, и нелегальные иммигранты связаны между собой этой общей чертой. Обе эти группы должны пересечь границу, чтобы оправдать свое определение. Именно там, на границе США и Мексики, эта концептуальная стыковка переросла в физическое столкновение.

Обрамление абсолютно мигрантской темы в милитаристский язык, по сути, служит доказательной базой в риторике о самообороне. В Техасе объявили о формировании многотысячной колонны из тысяч дальнобойщиков в знак протеста против миграционной политики Джо Байдена. Автопробег «Верните нашу границу» начнется 29 сегодня и продлится до 3 февраля.