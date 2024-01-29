Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил об отставке с поста главы правительства на сегодняшнем брифинге в столице страны.

Он отметил, что его решение было обсуждено с командой и выразил намерение возглавить партию «Грузинская мечта», чей съезд запланирован на 1 февраля.

«Я хочу проинформировать общественность о решении, которое мы обсудили с командой, сегодня я покидаю пост премьер-министра», — заявил Гарибашвили.

Он сообщил, что важно дать возможность другим лидерам партии занять его место и подготовиться к предстоящим парламентским выборам, запланированным на 26 октября.

Возможным преемником Гарибашвили на посту премьера называют Ираклия Кобахидзе, главу партии «Грузинская мечта».

Ираклий Гарибашвили вступил в должность премьер-министра Грузии в феврале 2021 года, при этом это не первый его опыт на данном посту, поскольку он уже руководил правительством в период с 2013 по 2015 годы. Кроме того, в те же годы он также исполнял обязанности председателя политической партии «Грузинская мечта».