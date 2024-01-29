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Путин едет на важные переговоры в Турцию
По словам помощника президента России, украинская тематика будет одним из основных предметов предстоящих в Турции переговоров
Путин едет на важные переговоры в Турцию
Фото: АА / Others
29 января 2024 г.

Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков подтвердил планы по визиту президента России Владимира Путина в Турцию, сообщают российские СМИ.

Ушаков подтвердил информацию о визите, заявив: «Да, готовится визит». По его словам, встреча запланирована на февраль.

Основным пунктом обсуждения станет урегулирование украинского кризиса в рамках переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Могу сказать, что украинская тематика будет в качестве, наверно, одной из основных предметов переговоров», — рассказал Ушаков, говоря о возобновлении мирных переговоров по Украине в рамках стамбульского формата.

Стоит отметить, что переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле в 2022 году были значительным шагом в урегулировании конфликта, где обе стороны выразили готовность к компромиссу. Обсуждались сокращение военных действий вокруг Киева и Чернигова, а также требование России к Украине о нейтральном статусе и отказе от вступления в НАТО. В ходе переговоров обсуждался статус аннексированных Россией Луганской и Донецкой областей, а также Крыма.

Прогресс в переговорах подчеркнул ключевую роль Турции как посредника, имеющего хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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