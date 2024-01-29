Неразбериха возникла из-за одновременного возвращения американского дрона на базу, расположенную на границе с Сирией и Ираком. Не было ясности относительно того, какой из беспилотников принадлежал американцам.

The Wall Street Journal со ссылкой на официальных представителей США пишет, что беспилотник был запущен из Ирака группировкой, поддерживаемой Ираном. Пентагон, тем не менее, заявил об отсутствии доказательств причастности Ирана к инциденту.

Иранские власти также отрицают свою причастность, подтверждая это заявлением постпредства при ООН. Тем не менее, в США рассматривается возможность ответных ударов по ополченцам в Ираке, Сирии и внутри Ирана, хотя вероятность атаки на территории Ирана оценивается как низкая.

Напомним, 28 января Центральное командование США сообщило о потерях в результате атаки дрона на своей базе в Иордании: погибли трое военнослужащих, еще 25 получили ранения.

Это первое признание потерь Пентагоном после эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Reuters уточняет, что пострадали 34 американских военных, некоторые из них были эвакуированы с базы для лечения. Источники агентства сообщают, что беспилотник атаковал военнослужащих возле казарм, что объясняет большое количество раненых.