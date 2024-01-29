ВОЙНА В УКРАИНЕ
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В Украине отреагировали на «отставку» главкома ВСУ и министра обороны
Минобороны Украины опровергло информацию о возможной отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и министра обороны Рустема Умерова
В Украине отреагировали на «отставку» главкома ВСУ и министра обороны
Рустем Умеров и Валерий Залужный / Фото: Reuters / Others
29 января 2024 г.

Официальное заявление в Telegram-канале оборонного ведомства Украины гласит: «Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем. Нет, это неправда». Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров также подтвердил, что президент не принимал решения об увольнении Залужного.

Эти заявления последовали после сообщений экс-депутата Верховной рады Борислава Березы о снятии с должности Залужного и утверждений депутата Алексея Гончаренко о том, что Залужный был поставлен в известность о своей отставке, хотя официальный указ еще не был выпущен.

Кроме того, в некоторых украинских Telegram-каналах появились сообщения об отставке Умерова.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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