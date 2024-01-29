Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с молодежью на мероприятии в Эскишехире. Комментируя решение Международного Суда ООН относительно Израиля, президент Эрдоган заявил, что «решение стало неожиданностью для Израиля», хотя в Турции ожидали подобного результата.

Однако глава государства подчеркнул, что этого недостаточно и Турция стремится расширить свои усилия. «Я поблагодарил президента ЮАР, который инициировал этот иск, и заявил, что мы будем поддерживать их в дальнейшем, но необходимо продолжать этот процесс. Кроме того, другие страны также обратятся к этому пути. Более того, результат, полученный на Генеральной Ассамблее ООН, был очень важен. 121 страна признала геноцид со стороны Израиля. Соединенные Штаты остались только с 9–10 странами. 40 стран воздержались. Они также постепенно начинают переходить на нашу сторону. Мы будем продолжать этот процесс».

По словам турецкого лидера, «сейчас Нетаньяху становится проклятым в своей стране и будет проклят». «Человечество осудит его. Проклятия детей и женщин не останутся без ответа. Мы будем преследовать его, а он будет убегать. В конце концов победа будет за теми, кто верит в правду», — заявил президент Эрдоган.

Стоит отметить, что число погибших в результате продолжающихся с 7 октября ударов армии Израиля по сектору Газа превысило 26 тыс. человек, еще свыше 65 тыс. жителей эксклава получили ранения.