Центральное командование США (CENTCOM) также сообщило, что в результате нападения пострадали 34 человека. Хотя Джо Байден и заявил, что это нападение было осуществлено поддерживаемыми Ираном военизированными организациями, действующими в Сирии и Ираке, ответственность за это нападение взяла на себя группировка «Исламское сопротивление Ирака».

В ответ на заявления США официальный представитель МИД Ирана Насcер Канаани 29 января также выступил с заявлением. По его словам, шиитские военизированные формирования не получают инструкций от них и самостоятельно принимают решения. Он добавил, что Иран не имеет никакого отношения к этому нападению и что это было решением иракской группировки.

«Исламское сопротивление Ирака»: кто они?

Хотя группировка «Исламское сопротивление Ирака», взявшая на себя ответственность за нападения на базы США в Ираке и Сирии, официально не декларирует свои отношения с Ираном, она является организацией, состоящей из близких к Ирану шиитских ополченских организаций. Чтобы замести следы, она обычно берет на себя ответственность за нападения, совершаемые боевиками «Катаиб Хезболла», «Асаиб Ахль аль-Хакк» и «Нуджаба».

Известно, что в Ираке действует множество шиитских военизированных организаций. Это различные организации, поддерживающие как Муктаду ас-Садра «Серайя ас-Салам», так и аятоллу Сайида Али Систани «Ансар аль-Марджа». Однако наибольшие споры в Ираке вызывает деятельность организаций, поддерживаемых Ираном, которые действуют в составе сил «Аль-Кудс» иранской Революционной гвардии. Зачастую они обвиняются оппозиционными шиитскими группами в том, что ставят во главу угла геополитические интересы Тегерана, в отличие от организаций «Серайя аль-Салам» и «Ансар аль-Марджах».

Шиитские повстанческие организации, действующие в Ираке и поддерживаемые иранскими силами, также разнообразны. Наиболее известные из них поддерживаются иранскими силами «Аль-Кудс». Это «Катаиб Хезболла», «Полк Бадра», «Организация Асаиб Ахль аль-Хакк», «Организация Нуджаба», «Бригады мученика Садра», «Серая аль-Джихад», «Катаиб Сейидуль-Шухеда», «Серая аль-Хорасани» и организация «Джейшула Мухтара».

«Катаиб Хезболла» — формирование, основанное в 2003 году Абу Махди аль-Мухандисом, убитым 3 января 2020 года вместе с Касемом Сулеймани, бывшим командиром «Аль-Кудс» в составе Революционной гвардии Ирана. После его убийства командиром организации стал Абдолазиз Ахмад аль-Хамидави, известный под кодовым именем Абу Фадак.

«Асаиб Ахль аль-Хакк» была создана в январе 2006 года, а ее руководителем является Каис аль-Хазали. По оценкам, в этой организации насчитывается 3000 ополченцев. Некоторые источники утверждают, что это число составляет 10 000.

«Нуджаба» была основана в 2013 году Акрамом аль-Кааби после его выхода из «Асаиб Ахль аль-Хакк». Во время своей службы там он был командиром бригады Хайдара аль-Каррара, сирийского отделения организации. «Исламское сопротивление Ирака» действует как зонтичная группировка этих трех формирований.

178 атак за 100 дней

В беседе с иранской прессой высокопоставленный представитель «Исламского сопротивления Ирака» заявил, что за последние 100 дней эта группировка совершила 178 атак с применением БПЛА и ракет. В результате этих нападений в Ираке, Сирии и на палестинских территориях до сих пор не было человеческих жертв. Однако 28 января впервые погибли трое американских солдат и 34 человека получили ранения в результате атаки беспилотника на базу Эт-Танф в Сирии и военную базу Эр-Рукбан в Иордании.

Это двенадцатое нападение на Эт-Танф за последние 100 дней и первое на Эр-Рукбан, что говорит о новой фазе атак поддерживаемых Ираном шиитских военизированных организаций на объекты США.

Собственно говоря, заявление одного из представителей группировки «Исламское сопротивление Ирака», сделанное вскоре после нападения, о том, что эти атаки будут усиливаться до тех пор, пока США будут поддерживать Израиль, и что все американские интересы в регионе будут рассматриваться как законные цели, показывает, что нынешняя напряженность перешла в новую стадию.

Доволен ли Иран эскалацией напряженности?

Одним из главных аргументов внешней политики Ирана является защита субъектов, которых он называет «ось сопротивления», и поддержка этих субъектов, простирающихся от Индии до Средиземноморья.

Тезис о поддержке так называемой «оси сопротивления» проистекает из попытки конкретизировать глобалистскую тенденцию государственной философии Ирана. Общие рамки государственной философии Ирана представляют собой синтез интерпретации «велаят-е факих» усулийской школы шиизма Исна Ашария и шуубийской школы персидского национализма. Обязанность защищать эту философию была возложена на Революционную гвардию, которая была создана как идеологическая армия после Иранской революции в феврале 1979 года.

Иными словами, «Аль-Кудс» представляют собой силу, где воплощаются глобалистские тенденции этой государственной философии и менталитет экспорта революции. Известно, что в составе «Аль-Кудс» действуют по меньшей мере 26 иностранных военизированных организаций. Эти шиитские военизированные формирования, называемые в иранском государственном дискурсе «осью сопротивления», являются наиболее эффективной региональной силой сдерживания и средством усиления влияния Ирана. Однако тот факт, что эти организации поддерживаются Ираном и действуют в составе сил «Аль-Кудс», означает, что они полностью находятся под иранским контролем.

На самом деле рост этих организаций и тот факт, что каждая из них выдвигает свои требования, затрудняет контроль над ними и ставит Иран перед стратегическим выбором. Это дилемма войны или мира, которая становится все более очевидной. В Иране хрупкие отношения между государством и обществом обусловлены внутренними условиями, политическим и социальным недовольством, с которым государству приходится иметь дело. Тегеран четко осознает, что любая чрезвычайная ситуация может вызвать серьезные политические и социальные последствия и смуту.

Иран стремится держаться на расстоянии от региональных конфликтов, приближающихся к его границам, и активно управляет внешними конфликтами через подконтрольные группировки. Иран предпринимает усилия для предотвращения эскалации напряженности, тщательно контролируя свои отношения с такими странами, как Азербайджан, Афганистан и Пакистан, с которыми у Тегерана в последнее время непростые отношения.

С другой стороны, он осознает, что у него мало шансов отказаться от воинственной риторики «оси сопротивления», в которую Тегеран вкладывался на протяжении сорока лет и которая стала неотъемлемой частью его революционного нарратива. Если Иран откажется от поддержки военизированных групп, это может привести к серьезным экзистенциальным проблемам для государства. Следовательно, Иран не может полностью отказаться или полностью принять действия шиитских военизированных организаций, таких как «Исламское сопротивление в Ираке». В связи с этим Иран старается предотвратить ухудшение текущего кризиса, пытаясь управлять ситуацией с помощью дипломатических средств и заявлений.

Судьба региона зависит от Газы

По сути, продолжительная напряженность в отношениях между Ираном и США, ранее ограничивавшаяся словесными перепалками, особенно по поводу ситуации в Газе, перешла в новую фазу. Это произошло после инцидента, связанного с действиями «Исламского сопротивления Ирака» 28 января, который привел к гибели трех американских солдат и вызвал дальнейшее усугубление кризиса.

С начала войны в Газе одной из рассматриваемых Израилем стратегий было использование текущего кризиса для провоцирования конфликта между США и Ираном, что по задумке Тель-Авива должно было привести к расширению противостояния в регионе. Несмотря на дипломатические заявления Ирана, некоторые действия поддерживаемых Ираном шиитских военизированных организаций привели к эскалации напряженности и еще больше углубили региональный кризис.

Хотя Иран утверждает, что участники поддерживаемых им формирований принимают независимые решения, он так или иначе несет ответственность за все предпринимаемые ими действия. В свою очередь это углубляет ирано-американский конфликт, к которому стремится Израиль. Такой сценарий воспринимается как катастрофический среди стран региона и представляет собой возникновение серьезной угрозы.

Этот конфликт, подобно водовороту, может поглотить Иран и многих других игроков на Ближнем Востоке. Решение для предотвращения этого катастрофического сценария лежит в Газе. Если атаки на Газу прекратятся в ближайшее время, этой катастрофы не возникнет!