Французские фермеры, крупнейшие сельскохозяйственные производители в Европе, вчера отказались соглашаться на предложения премьер-министра Атталя. В понедельник вечером они окружили Париж, парализовав движение на семи главных автодорогах.

Всплеск протестов главным образом связан с удушающими регуляциями как национального уровня, так и со стороны ЕС.

Протестующие заявляют, что само существование национального сельского хозяйства в этих условиях поставлено под вопрос. Среди их требований — более справедливые цены на топливо и удобрения, сохранение субсидий на дизельное топливо и существенное упрощение бюрократических процедур.

Кроме того, по заявлениям протестующих, дешевый импорт из Восточной Европы и Южной Америки вытесняет их продукцию с рынка, несмотря на их приверженность более строгим экологическим стандартам, чем у иностранных конкурентов.

Профсоюзы призывают отринуть недостаточные, по их мнению, уступки Атталя и усилить давление, не ограничиваясь только столичными акциями. Правительство, пытавшееся сдержать нарастающий кризис, мобилизовало 15 000 полицейских и жандармов для охраны основных артерий и обеспечения доступа к аэропортам и другим важным инфраструктурным точкам Парижа.

Министр сельского хозяйства Фесно, признав, что правительство недооценило ситуацию, обещал принять новые меры в течение 48 часов и отправиться в Брюссель для поиска решений. Он подчеркивает, что продолжит сотрудничать с представителями фермеров для решения проблемы сельскохозяйственного кризиса.

Подобная ситуация характерна и для других европейских стран. К протестам во Франции уже присоединяются бельгийские фермеры, аналогичная ситуация назревает в Германии и Румынии.