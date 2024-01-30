В воскресенье компания Илона Маска Neuralink вошла в историю, имплантировав свой чип интерфейса мозг-компьютер (brain-computer interface, BCI) первому пациенту. «Первоначальные результаты показывают многообещающее обнаружение нейронных спайков», — написал Маск в соцсети X в понедельник.

В минувшем году компания получила разрешение на имплантации от FDA, чему предшествовали длительные испытания на обезьянах. Маск предполагает, что технология, получившая название «Telepathy» («Телепатия»), позволяющая силой мысли управлять программным обеспечением, а соответственно, и различного рода устройствами, произведет революцию во взаимодействии человека и машин.

Компании еще предстоит провести испытания на безопасность как самого нейроинтерфейса, так и робота-хирурга, имплантирующего чип в в мозговую ткань. Neuralink столкнулась с призывами к проверке своих протоколов безопасности — в конце ноября четыре законодателя попросили Комиссию по ценным бумагам и биржам США расследовать, не ввел ли Маск в заблуждение инвесторов относительно безопасности своей технологии после обнаруженных ветеринарных записей, возможно, свидетельствовавших о плохой реакции животных на имплантаты, включавшей в себя паралич, судороги и отек мозга. Сам же Маск отрицает это, заявив, что «ни одна обезьяна не пострадала».

Несмотря на эти проблемы, первый человеческий имплантат знаменует собой значительный скачок в развитии нейроинтерфейсов, открывая дорогу потенциальным достижениям в лечении неврологических заболеваний.