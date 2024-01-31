Израильские военные убили троих палестинцев прямо в больнице

По меньшей мере трое палестинцев убиты израильскими военными во время штурма больницы на Западном берегу. Сообщается, что один из них находился на лечении. Момент рейда зафиксировали видеокамеры. Израиль заявил, что войска якобы «нейтрализовали» бойцов ХАМАС, которые прятались в больнице. #trtнарусском #палестина #больница #военные #армияизраиля #убийство #штурм #западныйберег #лечение #хамас #shorts #trtrussian