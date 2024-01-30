Постпреды ЕС согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных активов России.

«Послы ЕС только что принципиально согласились с предложением об использовании непредвиденных прибылей, связанных с заблокированными активами, для поддержки восстановления Украины», — заявили в представительстве Бельгии при ЕС.

Евросоюз планирует направить доходы от заблокированных средств ЦБ РФ для финансирования Украины. При этом Брюссель подчеркивает: речи о конфискации этих средств не идет, в пользу Киева будут переданы только проценты или иной доход от замороженных активов.

Еврокомиссия уточняет, что пока не разработала схему, как именно Украина будет получать проценты.

На европейских счетах заблокировано порядка $300 млрд активов Центробанка РФ. Большая часть находится в Бельгии, в депозитарии Euroclear.