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ЕС согласовал решение по российским активам
Евросоюз планирует использовать прибыль от замороженных средств РФ в пользу Украины
ЕС согласовал решение по российским активам
Reuters / Reuters
30 января 2024 г.

Постпреды ЕС согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных активов России.

«Послы ЕС только что принципиально согласились с предложением об использовании непредвиденных прибылей, связанных с заблокированными активами, для поддержки восстановления Украины», — заявили в представительстве Бельгии при ЕС.

Евросоюз планирует направить доходы от заблокированных средств ЦБ РФ для финансирования Украины. При этом Брюссель подчеркивает: речи о конфискации этих средств не идет, в пользу Киева будут переданы только проценты или иной доход от замороженных активов.

Еврокомиссия уточняет, что пока не разработала схему, как именно Украина будет получать проценты.

На европейских счетах заблокировано порядка $300 млрд активов Центробанка РФ. Большая часть находится в Бельгии, в депозитарии Euroclear.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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